مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (صور)

المنيا - جمال محمد:

يُشيع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مسقط رأسه بحي إمبابة في محافظة الجيزة، حيث سيدفن بمقابر العائلة، وذلك فور صدور تصريح الدفن من النيابة العامة.

وتتواجد أسرة الفنان الراحل، بما في ذلك زوجته شيماء السعيد وشقيقه، في مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا لإنهاء الإجراءات، استعدادًا لنقل الجثمان إلى محافظته الجيزة.

وكان المطرب الشعبي قد توفي مساء اليوم الإثنين، داخل المستشفى، متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به إثر حادث سير مروع تعرض له فجر الجمعة الماضية أثناء عودته من إحياء حفل في أسيوط.

ووفقًا لمصدر طبي، عانى الليثي من كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.

يُذكر أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص آخرين وإصابة خمسة من أعضاء فرقة الليثي الموسيقية.

