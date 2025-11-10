إعلان

مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (صور)

كتب : مصراوي

06:12 م 10/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 12 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 12 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 12 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 12 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته (3)
  • عرض 12 صورة
    إسماعيل الليثي ونجله ظاظا
  • عرض 12 صورة
    حادث إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 12 صورة
    حادث إسماعيل الليثي (3)
  • عرض 12 صورة
    حادث إسماعيل الليثي (4)
  • عرض 12 صورة
    حادث إسماعيل الليثي (5)
  • عرض 12 صورة
    حادث إسماعيل الليثي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

يُشيع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مسقط رأسه بحي إمبابة في محافظة الجيزة، حيث سيدفن بمقابر العائلة، وذلك فور صدور تصريح الدفن من النيابة العامة.

وتتواجد أسرة الفنان الراحل، بما في ذلك زوجته شيماء السعيد وشقيقه، في مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا لإنهاء الإجراءات، استعدادًا لنقل الجثمان إلى محافظته الجيزة.

وكان المطرب الشعبي قد توفي مساء اليوم الإثنين، داخل المستشفى، متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به إثر حادث سير مروع تعرض له فجر الجمعة الماضية أثناء عودته من إحياء حفل في أسيوط.

ووفقًا لمصدر طبي، عانى الليثي من كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.

يُذكر أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص آخرين وإصابة خمسة من أعضاء فرقة الليثي الموسيقية.

اقرأ أيضًا:

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)

"في وضع حرج".. تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

من بينهم المطرب إسماعيل الليثي.. مصرع 3 وإصابة 7 في حادث مروع بالمنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسماعيل الليثي جنازة إسماعيل الليثي عزاء إسماعيل الليثي شيماء سعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)