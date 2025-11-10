إعلان

بالصور- محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : مصراوي

03:24 م 10/11/2025
سوهاج - عمار عبدالواحد:

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، بجولات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث تفقد عددًا من اللجان الفرعية بمراكز سوهاج والمراغة وطما، للاطمئنان على انتظام سير الانتخابات وتوفير كافة التسهيلات للقضاة والمشرفين والناخبين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات بحي غرب سوهاج، ثم لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الأزهري بشارع أسيوط بحي شرق سوهاج، ثم لجنتي مدرسة المراغة الثانوية للبنات، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة طما الثانوية للبنات.

واطمأن المحافظ خلال جولته على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مشيدًا بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي.

