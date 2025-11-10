إعلان

مصرع عامل وإصابة آخر في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات (صور)

كتب : أحمد الباهي

02:03 م 10/11/2025
المنوفية - أحمد الباهي:

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في حريق هائل اندلع داخل مصنع للبويات بالمنطقة السابعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى السادات العام.

وتوجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، فور تلقيه إخطارًا بالحادث إلى موقع الحريق لمتابعة جهود الإطفاء ميدانيًا، ووجّه بتوفير كل أوجه الدعم اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 10 سيارات إطفاء وخزان مياه ضخم إلى موقع الحريق لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق الذي استمر لساعات متواصلة.

كما تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب الحريق داخل المصنع، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

