إعلان

بالصور- فرق طبية لخدمة الناخبين بمحيط اللجان الانتخابية بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

01:44 م 10/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انطلاق الفرق الطية بلجان الوادي لجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    انطلاق الفرق الطية بلجان الوادي لجديد (3)
  • عرض 6 صورة
    انطلاق الفرق الطية بلجان الوادي لجديد (2)
  • عرض 6 صورة
    انطلاق الفرق الطية بلجان الوادي لجديد (4)
  • عرض 6 صورة
    انطلاق الفرق الطية بلجان الوادي لجديد (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انطلقت صباح اليوم فعاليات فرق التأمين الطبي بجميع مراكز محافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع بدء الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان توفير التغطية الطبية الكاملة داخل اللجان الانتخابية ومحيطها.

شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة موزعة وفق خطة مسبقة لتأمين اللجان، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

كما جرى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات، لمتابعة الموقف الصحي أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

وتشارك إلى جانب فرق التأمين الطبي فرق المبادرات الرئاسية ضمن خطة متكاملة لدعم العملية الانتخابية، حيث تقدم هذه الفرق التوعية الصحية للمواطنين في محيط اللجان، إلى جانب نشر رسائل التثقيف الصحي وتشجيع المبادرات القومية لتعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور شريف صبحي، أن مديرية الصحة تتابع ميدانيًا سير العمل بجميع مراكز المحافظة الخمسة، موجهًا بضرورة التواصل أولًا بأول من داخل اللجان وعلى مدار اليوم الانتخابي لضمان أعلى مستوى من التنظيم والتنسيق بين فرق العمل.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن غرفة عمليات المديرية ستظل في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على سلامة المواطنين ودعم سير الانتخابات بكفاءة وأمان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرق طبية خدمة الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)