بالصور- فرق طبية لخدمة الناخبين بمحيط اللجان الانتخابية بالوادي الجديد

محافظ المنيا يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية ويدعو المواطنين للمشاركة

بعد 11 شهرًا.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض بالمنصورة (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انطلقت صباح اليوم فعاليات فرق التأمين الطبي بجميع مراكز محافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع بدء الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان توفير التغطية الطبية الكاملة داخل اللجان الانتخابية ومحيطها.

شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة موزعة وفق خطة مسبقة لتأمين اللجان، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

كما جرى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات، لمتابعة الموقف الصحي أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

وتشارك إلى جانب فرق التأمين الطبي فرق المبادرات الرئاسية ضمن خطة متكاملة لدعم العملية الانتخابية، حيث تقدم هذه الفرق التوعية الصحية للمواطنين في محيط اللجان، إلى جانب نشر رسائل التثقيف الصحي وتشجيع المبادرات القومية لتعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور شريف صبحي، أن مديرية الصحة تتابع ميدانيًا سير العمل بجميع مراكز المحافظة الخمسة، موجهًا بضرورة التواصل أولًا بأول من داخل اللجان وعلى مدار اليوم الانتخابي لضمان أعلى مستوى من التنظيم والتنسيق بين فرق العمل.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن غرفة عمليات المديرية ستظل في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على سلامة المواطنين ودعم سير الانتخابات بكفاءة وأمان.