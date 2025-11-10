مشهد ديمقراطي في الفيوم.. طوابير طويلة أمام لجان الانتخابات- صور

"صنع في مصر" يبحر عالميًا.. تدشين أول يخت سياحي من إنتاج قناة السويس

محافظ المنيا: إقبال ملحوظ وانتظام باللجان الانتخابية في اليوم الأول (صور)

الفيوم - حسين فتحى:

شهدت محافظة الفيوم اليوم، تجمع آلاف المواطنين في طوابير أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025-2030، في مشهد ديمقراطي منظم خالٍ من أي تجاوزات، مع التزام الناخبين بالإجراءات النظامية داخل مختلف قرى ومراكز المحافظة.

في الدائرة الأولى التي تضم بندر ومركز الفيوم، شهدت اللجان في قرى سيلا وبني صالح وكفور النيل ودسيا وزاوية الكرادسة وقحافة، إضافة إلى مناطق دار الرماد والشيخ حسن والصوفي ببندر الفيوم، توافدًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم.

أما الدائرة الثانية، التي تضم مركز أطسا، والتي تعد الأكثر حماسة نظرًا لكثرة المرشحين الذين يمثلون القبائل والعائلات الكبرى، فقد شهدت قرى منية الحيط وأبو جندير والغرق والحجر ودفنو وعتامنة والجعافرة وقلمشاه وبندر أطسا توافد الآلاف من الناخبين لاختيار مرشحيهم من بين 22 مرشحًا.

وفي الدائرة الثالثة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، توافدت حشود كبيرة من المواطنين في قرى المرشحين، أبرزها العزيزية ومنشأة الجمال والروضة وقصر رشوان وفيديمين ومنشأة طنطاوي، وسط تنظيم أمني وإداري يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.