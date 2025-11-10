وسط حراسة مشددة.. وصول متهمي "الدارك ويب" إلى جنايات شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة صباح اليوم الإثنين، حضور المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية "الدارك ويب"، والمتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، استعدادًا لنظر أولى جلسات الاستئناف على الأحكام السابقة الصادرة بحقهما.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أصدرت حكمًا بالإعدام على المتهم الأول، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني نظرًا لحداثة سنه.

- حضور المتهمين وسط حراسة مشددة

وصل المتهمان إلى قاعة المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول القاعة، مع تواجد مكثف لقوات الشرطة لتأمين عملية دخول وخروج المتهمين من القفص الحديدي.

وترأس الجلسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود.

- تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى اختفاء الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة مؤجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

- قرار الإحالة

أحالت النيابة العامة المتهمين "طارق أنور عبد المتجلي"، 29 عامًا، عامل مقهى ومقيم بشبرا الخيمة، و"علي الدين محمد علي"، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا الطفل بعد أن خطفه بالتحايل واستدرجه إلى مسكنه، وسقاه مشروبًا يحتوي على مواد مخدرة أفقده الوعي، ثم خنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني شارك في الجريمة بالتحريض والمساعدة، وقدم للمتهم الأول بيانات العقاقير التي استخدمها في تنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول كان بحوزته أدوات حادة وسلاح أبيض دون ترخيص أو مسوغ قانوني، من بينها سكين ومشرط وحزام جلدي، تم استخدامها أثناء تنفيذ الجريمة.