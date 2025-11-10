الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، توافدًا مبكرًا من المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية، قبل فتح أبوابها رسميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.

وتجمع العشرات من الناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح أمام اللجان بمختلف مراكز المحافظة، في مشهد يعكس حرص الأهالي على المشاركة المبكرة في هذا الاستحقاق الدستوري، وسط أجواء من الانضباط والالتزام بالتعليمات التنظيمية.

وحرصت الجهات التنفيذية على تجهيز أماكن انتظار مظللة ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، مع انتشار رجال الأمن في محيط اللجان لتأمين عملية الدخول وتسهيل حركة المواطنين قبل بدء عملية التصويت.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الأقصر أن جميع المقار الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين، بعد استكمال أعمال النظافة والتأمين والتجهيزات اللوجستية داخل اللجان، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية ستبدأ في موعدها المحدد دون أي تأخير.

تُجرى الانتخابات في محافظة الأقصر ضمن 3 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 52 مرشحًا على 3 مقاعد فردية، إلى جانب مرشحي القائمة الوطنية الممثلين لأحزاب مستقبل وطن، والتجمع، والمصري الديمقراطي.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة نحو 915 ألفًا و863 ناخبًا وناخبة، موزعين على 147 لجنة فرعية بمختلف المراكز والمدن.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الأحد لليوم الثاني من الاقتراع، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.