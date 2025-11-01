المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدن ومراكز محافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، ازدحامًا شعبيًا غير مسبوق أمام الشاشات العملاقة، وذلك في أكبر الميادين بالمحافظة، احتفالاً بافتتاح المتحف المصري الكبير، إذ تواجدت فرق فلكلور شعبي في الشوارع.

ولم يغب عن المشهد تواجد خدمات الإسعاف والمطافئ التي كانت بالمرصاد لأي طارئ، في مشهد يجمع بين الالتزام الأمني وروح الفرح الجماعي.

أقيم المتحف المصري الكبير على مساحة تقارب 500,000 متر مربع ويُعدّ من أكبر المتاحف في العالم المخصصة لحضارة واحدة، حيث يستوعب عرض نحو 100,000 قطعة أثرية، ومن أبرز ما يميّزه أن مجموعة آثار توت عنخ آمون -البالغ عددها 5 398 قطعة تقريبًا- تُعرض مكتمِلة للمرة الأولى.