5 أساتذة يتنافسون على عمادة معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، القائمة المبدئية للمرشحين لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام.

وضمّت القائمة كلًا من:

الدكتور محمد أبوالمجد سالم محمود، الأستاذ بقسم جراحة الأورام والقائم بعمل عميد المعهد،

الدكتور علي زيدان تهامي محمد، الأستاذ بقسم جراحة الأورام،

الدكتور حسين فخري حزين متولي، الأستاذ بقسم جراحة الأورام،

الدكتور عادل جمعة محمد جبر، الأستاذ ورئيس قسم طب الأورام وأمراض الدم السرطانية،

الدكتورة أسماء محمد زهران عمر، الأستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

ويأتي إعلان القائمة المبدئية في إطار الإجراءات الرسمية التي تتبعها جامعة أسيوط لاختيار القيادات الأكاديمية، وفقًا للضوابط المنظمة والمعايير المعتمدة التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية في اختيار القيادات الأكاديمية، بما يضمن تولي الكفاءات العلمية والإدارية القادرة على الارتقاء بالمنظومة الجامعية ودعم رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن معهد جنوب مصر للأورام يُعد أحد الصروح الطبية والعلمية الرائدة في صعيد مصر، لما يقدمه من خدمات متخصصة لمرضى الأورام، إلى جانب دوره في تدريب الكوادر الطبية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المعهد بكافة السبل الممكنة لتعزيز خدماته البحثية والعلاجية لصالح المرضى والمجتمع.