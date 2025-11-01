إعلان

بالصور- غلق معمل تحاليل بالبحيرة يديره منتحل صفة طبيب

كتب : أحمد نصرة

12:51 م 01/11/2025
    غلق معمل تحاليل (1)
    غلق معمل تحاليل (3)
    غلق معمل تحاليل (2)

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، معمل تحاليل طبية غير مرخّص، يديره شخص منتحل صفة طبيب، وذلك خلال حملة ميدانية مكثفة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة.

وتبين من التحريات ورود معلومات عن قيام شخص بانتحال صفة طبيب تحاليل طبية، وإدارة معمل مخالف وغير مستوفٍ للاشتراطات القانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتشميع المعمل على الفور.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر في متابعة أداء المنشآت الطبية الخاصة، من خلال المرور الميداني المستمر، وتقصي المعلومات، ورصد المخالفات الجسيمة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون في تطبيق القانون.

من جانبها، دعت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، المواطنين إلى التأكد من تراخيص المراكز الطبية قبل التردد عليها، والتحقق من صفة العاملين بها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات انتحال صفة طبيب.

غلق معمل تحاليل البحيرة منتحل صفة طبيب

