السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بشبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل شقة بالطابق الثالث من عقار مكون من خمسة طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة عليه سريعًا قبل امتداده لباقي أجزاء العقار.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغًا بوقوع الحريق، فانتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد النيران بالكامل خلال وقت قياسي.

وأكدت الحماية المدنية أن الواقعة لم تُسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية كبيرة، موضحة أن الوضع الآن آمن ومستقر تمامًا.

وتباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.