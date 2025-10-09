الطماطم بـ20 جنيهًا.. مبادرة لخفض الأسعار بمنافذ الوادي الجديد (صور)

49 مرشحًا بينهم سيدتان يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بالفيوم (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مبادرة لخفض أسعار السلع التموينية والخضر والفاكهة عبر منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، ضمن جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال رئيس مركز ومدينة باريس، المحاسب عبدالناصر صالح، إن الأسعار المطروحة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة داخل المركز وتيسيرًا على المواطنين في القرى.

وأوضح صالح أنه جرى تسليم الوحدات القروية حصصًا من الخضر والفاكهة وفقًا لاحتياجات كل قرية لضمان ضخ مستمر وتغطية كاملة لاحتياجات الأسر.

وأشار إلى أن المنفذ بدأ في طرح سلع موسمية بأسعار تقل عن متوسط السوق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

طماطم 20 جنيهًا، خيار 20 جنيهًا، بطاطس 20 جنيهًا، فلفل رومي 20 جنيهًا، فلفل شطة 20 جنيهًا، باذنجان 10 جنيهات، بطاطا 10 جنيهات، عنب ورمان 25 جنيهًا، مانجو 50 جنيهًا للكيلو.

وأكد رئيس المركز أن التنسيق مستمر مع إدارة التموين والوحدات القروية لضمان انتظام توريد الخضر والفاكهة إلى القرى، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال فترات الذروة، مع إلزام المنافذ بالإعلان الواضح عن الأسعار وإتاحة استقبال الشكاوى حال وجود أي تلاعب.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تقليل حلقات الوساطة، وتحسين جودة المعروض، والوصول إلى قرى جديدة خلال الأسابيع المقبلة عبر منافذ متنقلة، مع مراجعة الأسعار دوريًا لضمان بقاء الفجوة السعرية لصالح المستهلك.