تواصل لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة أسوان الابتدائية عملها اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس المحكمة.

وقد شهد اليوم الأول لأعمال اللجنة، أمس الأربعاء، إقبالًا ملحوظًا، حيث استقبلت المحكمة 33 طلب ترشح محتمل لمقاعد مجلس النواب.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله أن عمل اللجنة يستمر يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بالرغم من أن اليوم الخميس وغدًا الجمعة إجازة رسمية. وأوضح أن أعمال اللجنة مستمرة حتى الأربعاء القادم، تنفيذاً لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار رئيس اللجنة إلى الإقبال الكبير على تقديم طلبات الترشح، مؤكداً أن عمل اللجنة لا ينتهي إلا بعد خروج آخر مرشح من القاعة، حتى لو تجاوز ذلك الموعد المقرر لانتهاء أعمال اللجنة في الخامسة مساءً.