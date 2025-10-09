أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وشدد المحافظ على أن هذا الهدف ضروري لتحقيق إنتاج وطني كافٍ من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، مشدداً على أهمية توفير كل سبل الدعم والرعاية البيطرية للماشية لضمان نمو الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، إلى الدور الفعال للمديرية في تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية.

أوضح الدكتور بشار أن المديرية، من خلال إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي والأقسام التابعة لهما بالإدارات الخارجية، حققت الإنجازات التالية خلال شهر سبتمبر 2025: إجراء مسح لـ 4424 رأس ماشية، و تنفيذ تلقيح اصطناعي لـ 2360 رأس ماشية.

وأضاف مدير المديرية أن المشروع القومي للتحسين الوراثي يعتمد على التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية، ورفع مستوياتها الإنتاجية لضمان إنتاج سلالات ذات إدرار عالٍ من الألبان وجودة ممتازة من اللحوم.