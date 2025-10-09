لمنوفية- أحمد الباهي:



أصيب عامل نظافة فى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء جمعه المخلفات من الشوارع رفقة سيارة مجلس المدينة، جراء سقوط جسم ثقيل على رأسه مباشرة.



مصدر مسؤول كشف لموقع "مصراوي" تفاصيل الواقعة، موضحًا أن العامل المُصاب يُدعى "محمد.ر.ع" 48 عامًا، فوجئ أثناء عمله صباح اليوم بسقوط "شيكارة" بها مخلفات ثقيلة تسقط على رأسه مباشرة، من الطابق الرابع، وذلك من خلال مواطن أراد التخلص منها أثناء عبور السيارة من أسفل العقار لكنها أخطأت الهدف ونالت من العامل.



وجرى نقل عامل النظافة إلى مستشفى قويسنا العام، وبدأ فريق الطوارئ جولة من الإسعافات وعمل الفحوصات الطبية، في انتظار نتيجتها لتحديد حجم الإصابة.



في السياق ذاته، أكدت رئاسة مدينة قويسنا اتخاذها الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة لإهماله وتسببه في إصابة عامل أثناء تأدية عمله.