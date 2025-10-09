إعلان

إصابة عامل نظافة بالمنوفية.. مواطن يرمي شيكارة مخلفات من الطابق الرابع فوق رأسه

كتب : مصراوي

12:05 م 09/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمنوفية- أحمد الباهي:


أصيب عامل نظافة فى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء جمعه المخلفات من الشوارع رفقة سيارة مجلس المدينة، جراء سقوط جسم ثقيل على رأسه مباشرة.


مصدر مسؤول كشف لموقع "مصراوي" تفاصيل الواقعة، موضحًا أن العامل المُصاب يُدعى "محمد.ر.ع" 48 عامًا، فوجئ أثناء عمله صباح اليوم بسقوط "شيكارة" بها مخلفات ثقيلة تسقط على رأسه مباشرة، من الطابق الرابع، وذلك من خلال مواطن أراد التخلص منها أثناء عبور السيارة من أسفل العقار لكنها أخطأت الهدف ونالت من العامل.


وجرى نقل عامل النظافة إلى مستشفى قويسنا العام، وبدأ فريق الطوارئ جولة من الإسعافات وعمل الفحوصات الطبية، في انتظار نتيجتها لتحديد حجم الإصابة.


في السياق ذاته، أكدت رئاسة مدينة قويسنا اتخاذها الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة لإهماله وتسببه في إصابة عامل أثناء تأدية عمله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عامل نظافة المنوفية مخلفات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟