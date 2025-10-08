بالصور- 48 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس النواب بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبلت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة شمال بنها الابتدائية، اليوم الأربعاء، 48 طلبًا للترشح في اليوم الأول لانطلاق أعمالها بمحافظة القليوبية، وسط إقبال متزايد من الراغبين في خوض السباق البرلماني.

جاء ذلك تحت إشراف المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، وعضوية المستشار شفيق سعيد، مساعد رئيس المحكمة، وبأمانة ياسر جاد، أمين المحكمة.

وشهد محيط المحكمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم توافدًا كبيرًا من المرشحين المحتملين، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة بإشراف مديرية أمن القليوبية، حيث تم تجهيز قاعة مخصصة داخل المحكمة لتلقي الطلبات وتسهيل إجراءات التقديم في أجواء يسودها النظام والانضباط.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة بدأت أعمالها في التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تواصل استقبال الطلبات يوميًا حتى انتهاء المدة القانونية المحددة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التقدم للترشح يتطلب استيفاء جميع المستندات اللازمة، من بينها السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الحالة الحزبية أو المستقلة، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الدراسي أو ما يعادلها، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، بالإضافة إلى إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر وقدره 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة، وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري.

وشدد المستشار خضر على أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضمان الشفافية والنظام والانضباط في عملية تلقي الطلبات، تمهيدًا لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين بمحافظة القليوبية.