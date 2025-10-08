الدفع بـ15 سيارة إسعاف.. 5 وفيات و14 مصابًا في حادث تصادم بالأقصر

تموين أسيوط تضبط 3 محطات لبيع 53 ألف طن وقود بالسوق السوداء (صور)

الأقصر - محمد محروس:

دفعت هيئة الإسعاف بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم المروع الذي وقع مساء اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور شمال الأقصر، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا بوقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، والمصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة ميدانية من القيادات الأمنية ومسؤولي هيئة الإسعاف.

وتُجري الأجهزة الأمنية حاليًا المعاينة اللازمة ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.