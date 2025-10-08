إعلان

نقل 8 تلاميذ بمدرسة في المنوفية للمستشفى بعد شعورهم بـ"قيء".. والتعليم توضح

كتب : مصراوي

12:47 م 08/10/2025

الدكتور محمد صلاح وكيل التعليم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهى:


كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن نقل 8 تلاميذ إلى مستشفى الشهداء عقب شعورهم بحالة قيء خلال اليوم الدراسي، مؤكدًا أن حالتهم الصحية مستقرة تمامًا ولا توجد أي إصابات بالتسمم الغذائي.


وأوضح وكيل الوزارة، أنه فور تلقّي غرفة العمليات إخطارًا بالواقعة، تم متابعة الحالة الصحية للتلاميذ ميدانيًا، وتبيّن أن أحدهم يعاني من احتقان بسيط في الحلق، بينما باقي التلاميذ حالتهم طبيعية ومستقرة.


وأشار إلى أنه بالتواصل مع مدير عام مستشفى الشهداء، تأكد من عدم وجود أي مؤشرات على تسمم غذائي بين التلاميذ، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعة الحالة حتى تمام الاطمئنان.


وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد من حادث تسمم غذائي محدود أصاب سبع طالبات بمدرسة الحامول الثانوية بمركز منوف، إثر تناول وجبة كشري من أحد المحال، وقد تماثلت جميعهن للشفاء، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية ضد البائع المتسبب في الواقعة.

الدكتور محمد صلاح مدرسة مستشفى التعليم محافظة المنوفية

