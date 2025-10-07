قنا- عبدالرحمن القرشي:



تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تحرياتها لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يستقلون دراجة نارية، أثناء محاولتهم إشعال النيران في المحال التجارية التي تعرضت فجر أمس الاثنين لواقعة اقتحام عنيفة بواسطة لودر يقوده شخص مجهول وملثم في شارع الجمهورية بمدينة قنا.



وبحسب المصادر الأمنية، تباشر فرق البحث الجنائي عمليات فحص الفيديو لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، ومعرفة مدى ارتباطهم بحادث الاقتحام، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المكان لتتبع تحركات المشتبه فيهم وكشف ملابسات الواقعة.



يُذكر أن شارع الجميل في قلب مدينة قنا شهد فجر أمس واقعة غير مسبوقة، عندما اقتحم مجهول ملثم ثلاثة محال تجارية متجاورة مستخدمًا لودرًا، مما أدى إلى تحطم الواجهات وتلفيات جسيمة قبل أن يلوذ بالفرار.



وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بإشراف النيابة العامة، التي أمرت بتكثيف الجهود لضبط المتورطين وكشف أسباب وملابسات الحادث الغامض.



