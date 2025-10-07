بالصور- حريق في مدرسة تعليم فني بسوهاج

24 نحاتًا من 16 دولة يزينون مدينة العلمين الجديدة في حدث عالمي -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في مدرسة طهطا الثانوية التجارية بنات شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى قسم شرطة طهطا إشارة بالواقعة، وتبين من التحريات نشوب في بعض الخردة الموجودة بإحدى الطرقات بالطابق الثاني بالمبنى القبلي.

تمثلت التلفيات في احتراق عدد من الشبابيك ومرتبة وبعض الخردة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.