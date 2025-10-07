إعلان

بالصور- حريق في مدرسة تعليم فني بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

04:18 م 07/10/2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في مدرسة طهطا الثانوية التجارية بنات شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى قسم شرطة طهطا إشارة بالواقعة، وتبين من التحريات نشوب في بعض الخردة الموجودة بإحدى الطرقات بالطابق الثاني بالمبنى القبلي.

تمثلت التلفيات في احتراق عدد من الشبابيك ومرتبة وبعض الخردة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق في مدرسة تعليم فني حريق في مدرسة طهطا الثانوية محافظة سوهاج طهطا الثانوية التجارية بنات

