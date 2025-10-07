وجبة كشري السبب.. تسمم 7 طلاب فى المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:



أُصيب سبعة طلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الحامول الثانوية التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة كشري اشتروها من إحدى المحلات بقرية شبرا بلولة المجاورة.



وتبين أن الطلاب جميعهم من فصل واحد، حيث شعروا بأعراض قيء ومغص شديد أثناء اليوم الدراسي، وتقرر على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأكدت مصادر طبية لـ"مصراوي"، أن حالة الطلاب مستقرة، وقدمت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ومصدر الوجبة التي تسببت في إصابتهم.