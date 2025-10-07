وزنها 2 طن.. اكتشاف لوحة أثرية نادرة تعود للملك رمسيس الثالث بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



قالت مصادر بمنطقة آثار الأقصر، إن البعثة الأثرية المصرية الفرنسية العاملة داخل معابد الكرنك عثرت على لوحة أثرية نادرة من الحجر الرملي تعود إلى عهد الملك رمسيس الثالث أحد ملوك الأسرة العشرين.

وأشارت المصادر إلى أن اللوحة تزن نحو طنين، ويبلغ ارتفاعها مترًا واحدًا، وعرضها 70 سنتيمترًا، وسمكها 25 سنتيمترًا، وتتميز بدقة تفاصيلها ونقوشها المحفوظة بشكل لافت.

وتظهر اللوحة الملك رمسيس الثالث مرتديًا النقبة القصيرة وهو يقدم القرابين إلى المعبود آمون رع الذي يرتدي تاجه المميز ذي الريشتين، فيما تقف خلف الملك المعبودة واست، رمز إقليم ومدينة طيبة القديمة.

كما نقشت على اللوحة ألقاب الملك، من بينها لقبا النسوبيتي والسا رعي، إضافة إلى أربعة أسطر هيروغليفية تسجل بعض إنجازاته داخل معابد الكرنك.

وتم نقل اللوحة إلى مخزن الشيخ لبيب أحد المخازن الفرعية بالكرنك، لدراستها وصيانتها بمعرفة المتخصصين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.