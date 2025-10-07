حريق هائل في مخزن زيوت بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مخزن زيوت خلف مركز طبي بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات.



وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية،

يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن زيوت بمنطقة مسطرد، خلف أحد المراكز الطبية.



انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارٍ محاولات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالدور الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.