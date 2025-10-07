إعلان

حريق هائل في مخزن زيوت بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:40 ص 07/10/2025

حريق هائل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مخزن زيوت خلف مركز طبي بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات.


وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية،
يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن زيوت بمنطقة مسطرد، خلف أحد المراكز الطبية.


انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارٍ محاولات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.


وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالدور الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية ريق هائل خزن زيوت نطقة مسطرد برا الخيمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اليوم.. إقامة عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه ببني عامر في الشرقية