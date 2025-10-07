"ضبطهم سوا".. كشف لغز مقتل شاب على يد حماه في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

كشفت الأجهزة الأمنية في بني سويف غموض العثور على جثة شاب داخل مزرعة بمركز الواسطى، حيث تبين أن والد زوجته هو مرتكب الجريمة بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته (والدة زوجة المجني عليه).

اعترف المتهم "طه.أ. ش"، 44 عامًا، بأنه فوجئ بالمجني عليه "م. ن. ط"، 28 عامًا، مع زوجته يوم الجمعة الماضي، فلاحقه لكنه هرب.

وأضاف أنه في اليوم التالي، ترصد للمجني عليه داخل المزرعة حتى وجده نائمًا، فضربه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة.

وبمواجهة زوجة الجاني "عبير. ع"، 38 عامًا، أقرت بصحة أقوال زوجها.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة الشاب مصابًا بضربة شديدة في الرأس، وبفحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية المتهم والقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة.