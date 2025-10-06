المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن صدور قرار وزاري باعتماد اللائحة الداخلية الجديدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب، والتي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، واصفًا إياها بأنها "نقلة نوعية تواكب أحدث نظم التعليم وتدعم إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل".

وأوضح فرحات أن اللائحة الجديدة، التي أقرها الدكتور أيمن عاشور (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، تتضمن برامج متميزة تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، تشمل: "المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"، و"علم النفس الإكلينيكي"، و"إدارة المعرفة"، و"علم الاجتماع وتنمية الموارد البشرية"، و"الترجمة التخصصية للغة الفرنسية".

وتوفر اللائحة مميزات عديدة للطلاب، أبرزها إتاحة الفصل الصيفي الاختياري، وإمكانية حذف وإضافة المقررات، وتطبيق نظام المرشد الأكاديمي لمتابعة الطالب طوال فترة دراسته.

ومن جانبه، ذكر الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مدة الدراسة تبلغ 8 فصول دراسية بإجمالي 144 ساعة معتمدة، بينما أشار الدكتور إبراهيم أبو الخير عميد الكلية، إلى أن اللائحة تتيح تطبيق نظام التعليم الهجين.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التحول يأتي ضمن خطة الجامعة للتوسع في تطبيق نظام الساعات المعتمدة بجميع كلياتها، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد اكتمال هذا التحول لتدخل الجامعة "عصرها الذهبي".

وتقبل البرامج الجديدة التحويل إليها من الطلاب الملتحقين بالكلية هذا العام، وكذلك التحويل الورقي من طلاب الثانوية العامة (عام 2025 وعام 2024) الحاصلين على الحد الأدنى لكليات الآداب.