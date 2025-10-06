لضخ دماء جديدة.. تغييرات محدودة في عدد من قيادات صحة بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قرارًا بتكليف عدد من الأطباء لتولي مهام قيادية داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وشملت الحركة تكليف الدكتورة خلود محمد عادل بتيسير أعمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هبة حسن بتيسير أعمال مدير مستشفى الواسطى المركزي، والدكتورة دعاء الروبي بتيسير أعمال مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتور محمد مصطفى بتيسير أعمال مدير إدارة صحة البيئة، والدكتور هاني خيري عبد العزيز بتيسير أعمال مدير مستشفى الفشن المركزي، والدكتور عمار عبد الله عبد العزيز بتيسير أعمال مدير مستشفى الحميات.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المديرية على ضخ دماء جديدة والدفع بكفاءات شابة مؤهلة علميًا وعمليًا لتولي مواقع المسئولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجّه الدكتور هاني جميعة التهنئة للأطباء المكلفين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، مشددًا على دعمه الكامل لكل العناصر الجادة والمخلصة التي تعمل بروح الفريق لخدمة المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تطوير الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.