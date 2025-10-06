دمج وإنجاز.. فعاليات المشروع القومي لذوي الهمم تتواصل في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدور الفعّال الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تعزيز الصحة النفسية والجسدية وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، استمرار المديرية ممثلة في الإدارة العامة للرياضة في تنفيذ فعاليات المشروع القومي لذوي القدرات والهمم، الذي يهدف إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة ودمجهم في المجتمع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفعاليات تضمنت تدريب المشاركين في المشروع على عدد من الألعاب الرياضية، منها تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال، والكرة الطائرة، وذلك بنادي السكة الحديد بمدينة الزقازيق يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، بمشاركة 30 شابًا وفتاة من ذوي القدرات والهمم، تحت إشراف مدربين متخصصين، ووفقًا للخطة التدريبية الموضوعة لتنمية المواهب الرياضية ورعايتها في مختلف الألعاب.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام الدولة برعاية ذوي القدرات والهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز قيم الانتماء والمواطنة.