بالصور- مكتبة مصر العامة بالزقازيق تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

نظّمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق فعاليات ثقافية وفنية مميزة احتفالًا بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، وسط مشاركة واسعة من الأطفال والشباب من مختلف المدارس والجمعيات الأهلية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تعريف الأجيال الجديدة ببطولات الجيش المصري وتعزيز روح الانتماء والوطنية لديهم، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والتفاني.

وأوضحت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة، أن فعاليات الاحتفال استمرت على مدار 3 أيام (5 و6 و7 أكتوبر)، وشملت عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر، وتنفيذ علم مصر بمشاركة الأطفال، إلى جانب أنشطة ترفيهية ومعارض للمشغولات اليدوية ومنتجات الأعضاء، ومعرض لبيع الكتب المستعملة.

وتضمنت الفعاليات فقرة "قرأت لك" حول بطولات أكتوبر، ومجلة حائط من إعداد الكشافة والمرشدات، ومكتبة متنقلة لزيارة مدرسة شهداء بحر البقر، فضلًا عن رحلة إلى متحف شهداء المدرسة، وندوة بعنوان "منزلة الشهيد" بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية.

وجاءت الاحتفالية ضمن مبادرتي "وفرحت مصر معانا" و"عزة الهوية المصرية"، بهدف تعزيز روح الوطنية والانتماء في نفوس النشء وغرس قيم التضحية والفداء التي تجسدت في حرب أكتوبر المجيدة.