تموين الأقصر: ضبط ربع طن لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية (صور)

الأقصر - محمد محروس:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة بمدينة أرمنت وبندر الأقصر.



جاء ذلك بمشاركة المهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية كل من عبد العظيم النوبي، ورفاعي أحمد، ومروان أحمد، مفتشي المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين بلديين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز آخر لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبز رابع لعدم وجود ميزان حساس به.

وجرى ضبط صاحب ثلاجة مجمدات ببندر الأقصر لحيازته سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمثلت في دواجن ولحوم وأسماك فيليه وقوانص بإجمالي وزن ربع طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق.