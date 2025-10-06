إعلان

تموين الأقصر: ضبط ربع طن لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية (صور)

كتب : محمد محروس

12:26 م 06/10/2025
    ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية (1)
    ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية (4)
    ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية (5)
    ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية (6)
    ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية (7)
    ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية (3)
    ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية (2)

الأقصر - محمد محروس:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة بمدينة أرمنت وبندر الأقصر.

جاء ذلك بمشاركة المهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية كل من عبد العظيم النوبي، ورفاعي أحمد، ومروان أحمد، مفتشي المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين بلديين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز آخر لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبز رابع لعدم وجود ميزان حساس به.

وجرى ضبط صاحب ثلاجة مجمدات ببندر الأقصر لحيازته سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمثلت في دواجن ولحوم وأسماك فيليه وقوانص بإجمالي وزن ربع طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

عبد الرازق الصافي حملة تموينية مكبرة دواجن مجمدة منتهية الصلاحية لحوم منتهية الصلاحية

