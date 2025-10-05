"رصاص الغدر يزهق روحين".. كواليس مقتل زوج وشقيقة المتهم بالغربية

في مشهد مأساوي لا يصدقه العقل، تحوّل منزل هادئ في قرية "سماتاي" التابعة لمركز قطور بالغربية، إلى مسرح دموي، بعدما أقدم شاب على قتل زوج شقيقته بطلق ناري مباشر في الرأس إثر خلافات عائلية قديمة، لتسقط معه شقيقة المتهم التي صادف وجودها في المكان، وتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.

- تفاصيل الواقعة

تلقت قوات الأمن بالغربية إخطارًا عاجلًا من مأمور مركز شرطة قطور بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد المنازل بالقرية وسقوط قتلى، لتتحول القرية في ثوانٍ إلى صدمة بين الأهالي والجيران. فور تلقي البلاغ، هرعت قوة من المباحث الجنائية إلى الموقع، وعند دخول المنزل، صُعق رجال الأمن بمشهد الجثتين الهامدتين غارقتين في دمائهما وسط أثاث المنزل المتناثر ودماء على الأرض والجدران، ما أضفى على المكان جوًا من الرعب والخوف.

أوضحت التحريات الأولية أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات عائلية نشبت منذ فترة بين المتهم وزوج شقيقته بسبب خلافات مالية وشخصية، حتى تصاعدت الأمور إلى حد لم يعد فيه مجال للتصالح. وفي لحظة غضب، استل المتهم سلاحًا ناريًا وأطلق النار على زوج شقيقته فأرداه قتيلًا على الفور. وبينما كان المتهم يوشك على الفرار، فوجئ بوجود شقيقة المجني عليه داخل المنزل، فأصابها طلقة غادرة أودت بحياتها على الفور، ما زاد مأساوية الحدث.

- ردود الأفعال والإجراءات الأمنية

أثارت الجريمة صدمة كبيرة بين أهالي القرية الذين تجمعوا أمام المنزل، فيما بادرت الأجهزة الأمنية بكتم التفاصيل حفاظًا على مسار التحقيق.

وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم الذي لا يزال هاربًا، بينما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستمع محققوها إلى أقوال الجيران والأقارب لمعرفة ملابسات الحادث بالكامل.

وتركت هذه الجريمة أثرًا نفسيًا كبيرًا في نفوس أهالي "سماتاي"، الذين لم يصدقوا أن الهدوء الذي كان يميز القرية تحول إلى صرخة دماء في ثوانٍ معدودة، لتصبح هذه الواقعة حديث القرية لأيام طويلة.