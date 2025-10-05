سلاح ناري وخلاف قديم.. تفاصيل حكم المشدد لعاطل حاول قتل شاب بالقليوبية

لم تكن مشاجرة عابرة في أحد شوارع شبرا الخيمة، بل تحولت إلى مشهد دامٍ كاد أن ينتهي بجريمة قتل، بعدما أشهر عاطل سلاحًا ناريًا في وجه شاب وأطلق عليه النار خلال خلاف بينهما، ليُكتب له النجاة بأعجوبة، بينما انتهى الأمر بحكم قضائي قاسٍ.

وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، حسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي عوض، ومحمد علي محمود حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، حكمها غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم، بعد إدانته بالشروع في قتل شخص، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 8694 لسنة 2025 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1828 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم ويدعى "حربي م. أ."، مقيم بمنطقة بيجام، دخل في مشاجرة مع المجني عليه "أحمد وليد إبراهيم عبد الغني"، تطورت بسرعة إلى تبادل عنف، قبل أن يُخرج المتهم فرد خرطوش من طيات ملابسه ويطلق منه عيارًا ناريًا أصاب خصمه.

وأوضح أمر الإحالة أن المجني عليه نُقل إلى المستشفى مصابًا بإصابات خطيرة، إلا أن الأطباء تمكنوا من إنقاذ حياته، وهو ما جعل الجريمة تتوقف عند حد “الشروع في القتل”، بعد أن خابت نية الجاني في إزهاق روحه بسبب مداركته بالعلاج.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم أحرز السلاح الناري والذخائر دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون، ليواجه بذلك تهمتين: الشروع في القتل العمد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون تصريح.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين، ليُغلق فصل جديد من فصول العنف التي تشهدها بعض المناطق بسبب خلافات لحظية تتحول إلى مآسٍ دامية.