بالأسماء.. 7 مصابين في تصادم سيارتين بصحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند الكيلو 94 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وفقًا للمعلومات الواردة، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين هم: تركيا عبدالعزيز حميده (68 عامًا)، محمد علام محمود (32 عامًا)، علام محمد علام (13 عامًا)، جوري محمد علام (5 أعوام)، رحمة عادل عبده حسين (32 عامًا)، جني محمد علام (15 عامًا)، وهايدي محمد علام (10 أعوام)، وجميعهم يقيمون في منطقة إمبابة بالجيزة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.