إعلان

بالأسماء.. 7 مصابين في تصادم سيارتين بصحراوي البحيرة

كتب : مصراوي

06:32 م 05/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند الكيلو 94 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وفقًا للمعلومات الواردة، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين هم: تركيا عبدالعزيز حميده (68 عامًا)، محمد علام محمود (32 عامًا)، علام محمد علام (13 عامًا)، جوري محمد علام (5 أعوام)، رحمة عادل عبده حسين (32 عامًا)، جني محمد علام (15 عامًا)، وهايدي محمد علام (10 أعوام)، وجميعهم يقيمون في منطقة إمبابة بالجيزة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم سيارتين صحراوي البحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل