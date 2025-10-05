رسالة وداع تكشف مأساة انتحار طالبة داخل مدرستها بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية، إذ أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المستشار عزيز وجيه عيساوي داود الثانوية بنات على إنهاء حياتها، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس داخل المدرسة، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الطالبة سقطت من الطابق الخامس، وأصيبت بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسدها، نُقلت على إثرها إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها.

وبسؤال مدير المدرسة، أوضح أن الطالبة توجهت فور دخولها إلى المدرسة إلى الطابق الأخير وقفزت إلى الأرض، مؤكدًا أنها لم تُبدِ أي علامات تدل على نيتها الانتحار مسبقًا.

وأضاف أنه أثناء فحص حقيبتها، عُثر بداخلها على رسالة وداع موجهة إلى أسرتها تطلب فيها مسامحتها والدعاء لها بالرحمة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، كما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.