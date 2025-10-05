تحرك عاجل من محافظ المنوفية لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب النيل

المنوفية- أحمد الباهي:



التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أهالي قرية دلهمو بأشمون المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل، وذلك عقب جولته الميدانية أمس، بهدف الاستماع إلى مطالبهم وحصر احتياجاتهم وبحث سبل تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.



أكد المحافظ في بداية اللقاء حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، مشددًا على أن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المواطنين وحمايتهم لضمان حياة كريمة وآمنة لهم، ووجّه بصرف مساعدات عينية عاجلة للأهالي المتضررين.



كما كلّف المحافظ بسرعة الحصر الدقيق للأسر المتضررة تمهيدًا لتوفير سكن بديل وملائم لهم، ودراسة إعفائهم من الإيجار السنوي بالتنسيق مع مديرية الري.



ووجّه المحافظ رئيس المدينة بالنزول الميداني بالتنسيق مع التدخل السريع لتسوية وتمهيد وإنارة شوارع عزبة التاج وتقديم الدعم اللازم، مع التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتوضيح الحيز العمراني للعزبة ودراسة إمكانية توفير خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة المقدمة للأهالي، مؤكدًا استمرار تنظيم القوافل العلاجية والغذائية لدعم الأسر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.



وشدد اللواء أبو ليمون على متابعته اللحظية وعلى مدار الساعة لجهود الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة تقديم الخدمات، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولاً بأول.