قطع المياه غدًا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، عن قطع المياه غدًا الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وتشمل كفر المصيلحة وميت خاقان، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لضمان عدم تأثرهم حتى عودة ضخ المياه إلى طبيعتها.