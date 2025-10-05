إعلان

قطع المياه غدًا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية

كتب : مصراوي

01:54 م 05/10/2025

قطع مياه الشرب

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، عن قطع المياه غدًا الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وتشمل كفر المصيلحة وميت خاقان، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لضمان عدم تأثرهم حتى عودة ضخ المياه إلى طبيعتها.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه مدينة شبين الكوم

