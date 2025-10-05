إعلان

"سابوا المدرسة وراحوا الترعة".. غرق طالب وإنقاذ 4 آخرين بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:57 م 05/10/2025

مصرعه غرقًا

سوهاج- عمار عبدالواحد:


لقي طالب مصرعه غرقًا وتم إنقاذ 4 آخرين أثناء السباحة في ترعة بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.


تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين غرق "فتحي. س" طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي ويقيم قرية المدمر دائرة المركز.


وتبين أنه أثناء استحمام المذكور و4 آخرين من زملائه "جميعهم بنفس المدرسة ولم يذهبوا للدراسة" في ترعة كوم السعادة دائرة مركز شرطة طما، ولعدم إجادتهم لقي أحدهم مصرعه وتم إنقاذ 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز سوهاج محافظة سوهاج

