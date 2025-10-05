جثة و13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث جهينة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



شهد طريق جهينة – سوهاج بالقرب من مدخل قرية الغريزات شمالي محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة، نُقلوا جميعًا إلى مستشفيي جهينة المركزي وسوهاج الجامعي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود متوفي ومصابين.



وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع الشاب محمد إبراهيم عبدالغفار، 18 عامًا طالب بكلية طب الأسنان جامعة سوهاج، من مركز جهينة، فيما أصيب كل من ذاهي أحمد 20 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري (طالب بكلية الآداب)، بلال عبدالكريم، 20 سنة، باشتباه كسر بالأنف، ياسين محمد، 20 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر (طالب بكلية الطب البيطري)، مروان سامي، 19 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساعد الأيسر (طالب بكلية الألسن)، محمد إبراهيم، 21 سنة، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، محمود محمود، 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر (طالب بكلية الحقوق).

كما أصيب في الحادث كل من: نوران علي، 17 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر (طالبة بكلية التجارة)، أحمد السيد عمر، 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس (طالب بكلية التجارة)، هدى عبدالمجيد، 22 سنة، باشتباه كسر بالفقرات (طالبة بكلية الصيدلة)، نورهان عبدالله، 21 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن (طالبة بكلية الصيدلة)، محمود محمد، 40 سنة، بكسر بالساعد الأيسر والعمود الفقري، حاتم محمد محمد، 20 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات متعددة (طالب بكلية التربية)، محمود بدوي، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم (طالب بكلية التربية).



تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جهينة المركزي، وتحويل الحالات الخطيرة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.