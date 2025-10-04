"شباب واع.. وطن قوي".. جامعة سوهاج تحتفل بأكتوبر في ملتقى تثقيفي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انطلقت فعاليات الملتقى التثقيفي الطلابي الأول الذي نظمته جامعة سوهاج احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والذي أقيم تحت شعار "شباب واع.. وطن قوي"، حيث شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الملتقى، الذي حاضر به كلا من الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، واللواء بهجت فريد الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع سابقاََ، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر، والقمص كيرلس فهيم وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، وقد أدارت الحوار مع ضيوف الجامعة الإعلامية لقاء سويدان.

وفي بداية الملتقى، ألقى الدكتور حسان النعماني، كلمة هنأ فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى ال52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، موجهاً تحية تقدير واعتزاز لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقدماً تحية ترحيب للضيوف الذين سعدت الجامعة بتواجدهم وتشريفهم فعاليات الندوة، معرباً عن سعادته باستضافة الجامعة لتلك الكوكبة المتميزة من الشخصيات الاجتماعية والسياسية الهامة، ومشاركتهم احتفالات الجامعة بالذكري ال52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد النعماني أن إدارة الجامعة حريصة على الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر بشكل سنوي، لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وإلقاء الضوء على هذا الحدث العظيم الذي يمثل نقطة فارقة في تاريخ الوطن، وعلامة مضيئة في سجل إنجازات القوات المسلحة المصرية، وتجسيداََ لإرادة الشعب الذي قدم الكثير من أجل إعادة أراضي الوطن واسترداد كرامته بعزيمة رجال جيشه العظيم، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه في نشر الوعي والمعرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والاستطفاف خلف القيادة السياسية ودعم خطط التنمية، والمشاركة فى إرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وقدم اللواء بهجت فريد، خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، موضحاً أن حرب السادس من أكتوبر المجيدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية فى التاريخ العربي والتي سطرت بدماء أبناء القوات المسلحة لتكتب بحروف من نور فى التاريخ، مستعرضًا بطولات وكواليس الحرب، والظروف التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت، وكيفية الاستعداد لخوض الحرب، إضافة إلى الدور الذى لعبته حرب أكتوبر في تعزيز الأمن القومي واستعادة الأرض واسترداد العزة والكرامة للشعب المصرى.

ومن جهته، قدم الدكتور شوقي علام، تحية احترام وإجلال وتقدير لأرواح الشهداء الذكية الذين نالوا شرف الشهادة فى سبيل الله من أجل تراب الوطن ورمال سيناء الغالية، لتحيا مصر عزيزة أبيه، وليحيا شعبها الأصيل بأمن وأمان، مؤكداً على أن مصر هي مهد الحضارات ومهبط الأديان، ومعبر للرسل والأنبياء، وهي في أمان الله ومحفوظة بحفظه لها، وجُند مصر هم خير أجناد الأرض، وأهلها في رباط إلى يوم الدين، داعياً المولى عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية ويسدد خطاه لما فيه صالح البلاد، ويحمي وطننا الغالي ويحفظ جيشها وشعبها الأبي.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد عبد المالك، أن من أهم أسباب النصر في حرب السادس من أكتوبر، هو حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، والاستمساك بالدين والاعتصام به، والتفاف قطبي الأمة حول قائدهم ودعم ومساندة رجال الشرطة والجيش البواسل، مضيفاً أنه يجب علينا استحضار روح أكتوبر لمواجهة المؤامرات التي تتعرض لها البلاد، وأن نقف صفاََ واحداََ على قلب رجل واحد لصد مخططات إسقاط الدولة، موجهاً طلاب الجامعة بالفخر والاعتزاز بوطنهم، والتحلي بالقوة والثقة للانطلاق نحو العمل والبناء لتعمير الوطن، وإعلاء شأنه بين الأمم.

فيما أعرب القمص كيرلس، عن سعادته بالتواجد فى هذا الصرح العلمي العظيم، ومشاركة الجامعة احتفالها بنصر أكتوبر، لافتاً إلى أن أبناء مصر كافة المسلمون والمسيحيون، كانوا معًا في الجبهة والقنابل لم تفرق بين من يرفع الهلال ويحمل الصليب، ففي يوم السادس من أكتوبر العظيم والذي وافق العاشر من رمضان، أصر الكثير من المصريين المسيحيين على الصيام تضامنا مع إخوتهم المسلمين، مشيراً إلى أن حرب أكتوبر حربًا وطنية ودليلًا واضحًا على المحبة للوطن والأخوة بين المسلم والمسيحي، موجهاً الشباب بضرورة مواجهة التحديات وصد الهجمات الإلكترونية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة التي تدعو للتفرقة وتضرب الوحدة الوطنية لهذا الشعب العظيم.

جدير بالذكر أن الملتقى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وحضره الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري بالمحافظة، والعقيد محمد كمال مسئول حياة كريمة بالمحافظة، والمقدم أحمد صفوت مدير التربية العسكرية بالجامعة، وفضيلة الشيخ محمد حسني رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، إلى جانب القيادات الجامعية، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري وطلاب الجامعة.