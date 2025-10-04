حريق هائل يلتهم حظيرة مواشي في بني سويف

مأساة قرية ببني سويف.. 4 شباب خرجوا بحثًا عن "لقمة العيش" فعادوا في نعوش

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل، اليوم السبت، في حظيرة مواشي بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي بجوار المدرسة الإبتدائية بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على النيران، التي أسفرت عن نفوق 3 رؤوس ماشية كبيرة، دون إصابات بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالته إلى جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.