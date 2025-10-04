خلاف عائلي ينتهي بجريمة.. السجن المشدد لفرد أمن قتل شقيقه في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر وعضوية المستشارين حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، مع تأييد الحكم الصادر ضد فرد أمن بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بقتل شقيقه عمدًا على خلفية خلافات عائلية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أمر الإحالة في القضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، حيث وجهت النيابة للمتهم "إبراهيم م. ع."، 43 عامًا، ويعمل فرد أمن بشركة خدمات، ومقيم بقرية الرملة بمركز بنها، تهمة قتل شقيقه المجني عليه "عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر قربة" عمدًا مع سبق الإصرار، في الأول من نوفمبر 2024.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه نتيجة خلافات عائلية سابقة، حيث سيطر عليه العناد والعدوان، واستحوذ الشيطان على قلبه، فاستعد لجريمة مدبرة مستخدمًا سلاحًا أبيض "سنجة"، وبعد أن ترصّد للمجني عليه باغته وانهال عليه بضربات قاتلة استقرت في مناطق حساسة من جسده، فأرداه قتيلاً.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة دون ترخيص، وبغير مقتضى الضرورة الشخصية أو الحرفية، ليستخدمه في تنفيذ جريمته.