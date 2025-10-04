صحة المنيا تعلن أماكن الفحوصات الطبية لمرشحي انتخابات النواب 2025

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة الصحة والسكان، بما يضمن توفير الدعم الطبي والإداري اللازم لإنجاح العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتيسير إجراءات الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالمرشحين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية تضم قيادات المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال اللجان الطبية، وهي: مستشفى صدر المنيا، القمسيون الطبي بالمنيا الجديدة، مستشفى مغاغة المركزي، مستشفى سمالوط النموذجي، مستشفى ديرمواس التخصصي، ومستشفى ملوي التخصصي.

أما التحاليل الطبية، فتُجرى داخل المعمل المركزي المشترك بجوار سنترال المنيا، والمجهز بكافة الإمكانات الفنية لتقديم الخدمة بدقة وسرعة، على أن يكون سداد الرسوم وفق المواعيد التالية:

- من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا داخل مديرية الصحة بالمنيا.

- من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً داخل المعمل المركزي المشترك.

وشدد الدكتور محمود عمر على أن مديرية الصحة بالمنيا في كامل الجاهزية لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان سيرها في أجواء يسودها الانضباط والشفافية.