الإسكندرية - محمد البدري:

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إنها لم تقدّم في مسيرتها أي عمل فني يتعارض مع قناعاتها الشخصية، مؤكدة أن اختياراتها الفنية كانت دائمًا انعكاسًا لرؤيتها الثقافية والفكرية، وأنها حرصت على الظهور في أعمال تعبّر عن المزاج العام للمجتمع دون أن تنجرف وراء أدوار لا تؤمن بها.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها التي أقيمت اليوم السبت ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وأدارتها الناقدة السينمائية ناهد صلاح، بحضور عدد من الفنانين والمخرجين، من بينهم محمد فاضل، رضا بهي، منال سلامة، سلوى محمد علي، ومدير التصوير سمير فرج.

واستعرضت فردوس عبد الحميد بدايتها الفنية من خلال المسرح القومي، مشيرة إلى أن أولى خطواتها كانت في مسرحية "المتلوف" من إخراج عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدة أن تلك التجربة منحتها ثقة كبيرة، خاصة بعد إشادة الناقد رجاء النقاش الذي وصفها آنذاك بـ «بداية ممثلة مهمة».

وكشفت الفنانة عن رفضها تنفيذ مشهد قبلة في فيلم «طائر على الطريق» للمخرج محمد خان رغم وجوده في السيناريو، موضحة أنها فوجئت بمحاولة تنفيذ المشهد أثناء التصوير، فرفضت تمامًا، ما أغضب الفنان أحمد زكي. كما رفضت المشاركة في أحد أفلام يوسف شاهين لعدم وجود دور جديد تقدمه، وهو ما أثار استياء المخرج الكبير.

وأضافت أنها كانت تحلم بتقديم أعمال جيدة ومؤثرة دون السعي وراء النجومية أو الألقاب، مشيرة إلى أن رضاها عن اختياراتها كان الهدف الأهم بالنسبة لها.

وأوضحت أن أساتذتها بمعهد الفنون المسرحية لاحظوا إمكانياتها الصوتية ونصحوها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، مشيرة إلى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب وصف صوتها بـ «النبيل» بعد مشاهدته لمسلسل «ليلة القبض على فاطمة»، وعرض عليها تقديم عمل غنائي، لكنها لم تتمكن بسبب ارتباطها بعمل آخر مع كمال الطويل.

كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان، مؤكدة أن العمل كان متماسكًا من حيث فكرة الثواب والعقاب، رغم عدم اكتمال السيناريو وقت توقيعها للعقد.

ونفت فردوس عبد الحميد وجود أي تدخل من زوجها المخرج محمد فاضل في اختياراتها الفنية، مشددة على أن لكل منهما استقلاله الإبداعي، وأنها صاحبة القرار فيما تقدمه من أعمال.

وتحدثت فردوس عبد الحميد عن تقصيرها تجاه أولادها بسبب انشغالها بالفن، قائلة: «لو عاد بي الزمن، لما فعلت ما فعلته»، مؤكدة أن الأسرة تظل الأولوية رغم حبها الكبير للفن.

واختتمت الفنانة الندوة بغناء أغنية «أنا وشادي» للفنانة فيروز، وسط تصفيق حار من الحضور، في ختام مؤثر جمع بين الفن والحنين والمشاعر الصادقة.





