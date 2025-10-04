"شارك.. الكلمة كلمتك".. حملة لتعزيز دور الشباب في البرلمان بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم السبت، سلسلة من ورش العمل التطبيقية لجميع المعلمين العاملين بنظام الحصة والخدمة العامة والوعظ، بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، وذلك في إطار خطة التنمية المهنية للمعلمين.

وقال الدكتور أحمد بدير، مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، إن الورش تتناول عدة محاور مهمة، منها تحديد الأهداف وصياغتها، وخطة تحضير الدروس، وإدارة الصف والتعامل مع الأنماط المختلفة للطلاب، واستراتيجيات التدريس الحديثة، والتعلم النشط، والتقويم، والتدريس المصغر.

وأضاف أن هذه الورش تأتي في إطار اهتمام قطاع المعاهد الأزهرية برفع كفاءة جميع العاملين وتطوير الأداء داخل الفصول الدراسية، بما يحقق جودة العملية التعليمية.

وأوضح "بدير" أن تنفيذ الورش سيستمر بشكل منتظم كل يوم سبت على مدار شهر أكتوبر، تحقيقًا لأعلى مستويات الأداء والتميز المهني، مشيرًا إلى أن الفعاليات تُقام تحت رعاية الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع.