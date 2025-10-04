البابا تواضروس يدشّن كنيسة مار مرقس بأسيوط بمشاركة 16 مطرانًا وأسقفًا

أسيوط - محمود عجمي:

دشّن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمحافظة أسيوط، بمشاركة 16 من المطارنة والأساقفة، ضمن احتفالات الكنيسة باليوبيل الفضي للتجليات النورانية التي شهدتها الكنيسة عام 2000.

وأزاح البابا فور وصوله الستار، عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة، والتقط الصور التذكارية وسط استقبال شعبي حافل، ثم توجه إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة مرتلين ألحان استقبال الأب البطريرك.

وشملت صلوات التدشين تدشين المذبح الرئيسي على اسم القديس مار مرقس الرسول، إلى جانب أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وأيقونات الكنيسة، كما تم تدشين المذبح الرئيسي بالطابق الأرضي على اسم العائلة المقدسة، إضافة إلى تدشين المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان.

وقال نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، إن حضور قداسة البابا يأتي احتفالًا باليوبيل الفضي للتجليات الإلهية، مؤكدًا المكانة الروحية الفريدة للكنيسة التي وصفها مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل بأنها "مكان تجلّت فيه الحقيقة بنفسها"، مشيرًا إلى أنه عاش في هذا الموضع 22 عامًا.

كما استعرض نيافته تاريخ الكنيسة، موضحًا أنها تأسست عام 1904 على يد الأنبا مكاريوس مطران أسيوط، الذي نقل إليها مقر المطرانية عام 1910، قبل أن يصبح البابا مكاريوس الثالث، البابا رقم 114 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن اليوبيل الفضي للتجليات الإلهية، تخللته شهادات للبابا شنودة الثالث والأنبا ميخائيل والأنبا يؤانس، كما جرى توزيع كتيّب توثيقي لتلك التجليات التي شهدتها الكنيسة عام 2000.

واختُتمت المراسم بتوقيع وثيقة التدشين من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني والمطارنة والأساقفة المشاركين.

وتشمل زيارة البابا لأسيوط لقاءات مع رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وأبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة، إضافة إلى تدشين وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من الكنائس والمشروعات الخدمية والتعليمية والطبية والاجتماعية.