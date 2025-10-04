مجهول الهوية.. العثور على جثة شاب في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مدينة بني سويف، اليوم السبت، على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية أمام حديقة الشلال بالمدخل الشمالي للمدينة.

وتلقى اللواء محمد عبد السلام، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر طافية بمياه الترعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى مصطفى. م.، يبلغ من العمر 27 عامًا، ومقيم بمحافظة المنيا. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الوفاة.