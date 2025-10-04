انطلاق منتدى دندرة الاقتصادي بقنا تحت شعار "العلم وبناء الإنسان" (صور)

نقيب مهندسي أسيوط: لا خطر من ارتفاع منسوب النيل والموقف تحت السيطرة (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتح الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة التنموي، فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي – أكتوبر 2025، بحضور نخبة من المفكرين والباحثين وعدد من القيادات المحلية والتنموية.

وأكد الأمير الدندراوي، في كلمته الافتتاحية التي جاءت بعنوان "العِلْمُ مَقْصِدُ كُلِّ عَاقِلٍ وَمُبْتَغَى الأُمَمِ"، أن البناء الإنساني يمثل الهدف الأسمى للمنتدى، ودعامة أساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، مشددًا على أن العقل هو نور الإنسان الذي به يُعرف ربه، وبالعلم تُبنى الحضارات وتعلو الأمم.

وأوضح أن الأمم لا تنهض إلا حين تضع التعليم والعلم في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان علميًا وأخلاقيًا هو أساس التنمية المستدامة.

وتناول رئيس مركز دندرة في كلمته ثلاث وقفات رئيسية:

الأولى: أن العلم هو السراج المضيء في درب الحياة،

والثانية: أن بالعلم تسود الأمم عبر الاستثمار في الطاقات البشرية،

والثالثة: أن البيت هو حجر الزاوية في بناء جيل المستقبل من خلال غرس القيم وتعزيز حب التعلم في الأبناء.

واختتم الأمير الدندراوي كلمته بالتأكيد على أن التعليم هو أساس النهوض وركيزة مستقبل الأمة، قائلاً: "ما فتح الله على الإنسان بابًا أكرم من باب العلم؛ فهو حياة للعقول، وكرامة للنفس، ومستقبل للمجتمع."





