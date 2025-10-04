غموض على شاطئ بورسعيد.. الأمواج تلفظ جثة سيدة مجهولة الهوية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، على جثة سيدة مجهولة الهوية ألقت بها الأمواج على شاطئ المدينة.

تلقى اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا بالعثور على جثة سيدة على شاطئ بورسعيد، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبدأت فرق البحث في التحري عن هوية السيدة وملابسات الحادث، فيما أُخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق لمناظرتها على الشاطئ، قبل نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرفها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والتصريح بالدفن.