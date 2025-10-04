جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية وبيطرية وزراعية مجانية بسانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن إطلاق قافلة طبية بيطرية وزراعية مجانية بمدينة سانت كاترين خلال الفترة من 14 حتى 15 أكتوبر الجاري، لتقديم خدمات متكاملة لأهالي المدينة.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المديرية وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، والمؤسسة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف المجالات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن فعاليات القافلة ستنطلق يوم 14 أكتوبر بقرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين، ويوم 15 أكتوبر بقرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، على أن تشمل القافلة خدمات طبية وبيطرية وزراعية توعوية وتثقيفية مجانية، في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تتضمن 10 تخصصات مختلفة، هي: باطنة، عظام، أطفال، جلدية، مسالك، رمد، أنف وأذن، جراحة، نساء، وطب أسرة.

وتابع وكيل الوزارة أن القافلة ستقدم أيضًا خدمات طبية وزراعية وتثقيفية، إلى جانب تقديم العلاج والمبيدات بالمجان.





