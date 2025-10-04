قنا - عبد الرحمن القرشي:

خيمت أجواء من الحزن العميق على قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، عقب وفاة المحاسب سامح نفادي، أحد خيرة شباب القرية، في حادث أليم بالمملكة العربية السعودية، بعدما سقطت سيارة على مركبته أثناء سيره، ليفارق الحياة على الفور.

وقع الخبر كالصاعقة على أسرته وأهالي القرية الذين لم يصدقوا رحيله المفاجئ، خاصة بعد شهرته بين أبناء منطقته بأخلاقه الرفيعة وسمعته الطيبة. وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والدعاء له، حيث نعاه أصدقاؤه وأحباؤه مؤكدين أنه كان مثالًا للطيبة والجدعنة والالتزام.

وكتب أحد أصدقائه: "سامح نفادي كان أخًا للجميع.. رحل في الغربة لكنه ترك وراءه سيرة عطرة وحبًا لا يُنسى."

ويترك الراحل وراءه أربعة أطفال صغار، ليصبح وجع الفقد جرحًا عميقًا في قلوب أسرته وكل من عرفه، بينما ينتظر الأهالي وصول جثمانه ليوارى الثرى في مسقط رأسه وسط دموع وصدمة الأهالي.