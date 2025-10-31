بالصور ـ السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل شونة لتخزين محصول القطن بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في شونة قطن بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، برفقة ضباط مركز شرطة أسيوط وسيارة إسعاف.

وتبين أن الحريق نشب داخل شونة محصول القطن، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.