إعلان

بالصور ـ السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط

كتب : مصراوي

05:26 م 31/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل شونة لتخزين محصول القطن بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في شونة قطن بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، برفقة ضباط مركز شرطة أسيوط وسيارة إسعاف.

وتبين أن الحريق نشب داخل شونة محصول القطن، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شونة أسيوط اخماد حريق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الداخلية تنشر خريطة التحويلات المرورية والطرق البديلة بمحيط المتحف الكبير